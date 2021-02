M5s, l'asse anti Renzi si rinforza.Sono saliti a 14 i senatori con Di Battista

Roberto Fico, il presidente della Camera, sta tentando di far dialogare gli ex partiti di maggioranza per dar vita ad un nuovo governo. Pd, M5s e LeU, più i "responsabili" del Maie sono per la conferma di Conte, ma Italia Viva non cede e prima di dire sì a questa ipotesi vuole trattare sul programma e sui nomi. Ma proprio contro Renzi si rafforza - si legge sul Corriere della Sera - la fronda dei grillini che dicono no al suo ingresso, capeggiati da Di Battista. Ieri c’è stata la prima riunione «carbonara» della fronda. Con una sorpresa: il gruppo sta prendendo piede. Una riunione telematica a cui hanno partecipato tra i venti e i trenta parlamentari del Movimento, una cifra superiore a quella stimata inizialmente. Una fronda che «pesa» quindi circa il 10% degli eletti M5S. Tra i partecipanti, non solo i due gruppi di senatori (i sette «irriducibili» anti-renziani e i sette «possibilisti ma con paletti ferrei»), ma molti deputati che sono usciti allo scoperto.

Gli occhi - prosegue il Corriere - sono puntati soprattutto sulla pattuglia dei senatori, decisivi per la tenuta della maggioranza a Palazzo Madama. La strategia, già abbozzata nei giorni scorsi, è quella di pungolare i renziani sui temi, specie sulla battaglie storiche del Movimento reputate divisive. Il cerchio degli anti renziani si sta allargando. I governisti, per ora, osservano le mosse della fronda, ma con una certa sicurezza che alla fine i ribelli non si staccheranno dal Movimento e che voteranno la fiducia a un nuovo esecutivo. «Votare contro significa automaticamente essere espulsi e non credo possibile che una decina di senatori si mettano in una simile posizione», chiarisce un pentastellato. E precisa: «Poi ovviamente se avranno qualcosa da dire e da proporre ci saranno occasioni di confronto".