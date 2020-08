M5s, Lezzi contro Di Maio. "Patto col Pd per i sindaci? E' un tradimento"

Nel Movimento 5 stelle non c'è pace. Ormai la polemica è aperta. A conferma di questo arriva il duro intervento della senatrice Barbara Lezzi, che boccia con decisione l'ipotesi di possibili alleanze con il Pd per l'elezione dei sindaci, proposta da Luigi Di Maio, che in un'intervista ha dichiarato: "Da soli non si vince. Io voglio favorire la nascita di una generazione di amministratori del M5S che sappiano governare anche in coalizione - ha detto il ministro degli Esteri -, e allora serve un tavolo nazionale con il Pd per ragionare sulle Comunali del 2021".

"Se il Movimento è questo - si sfoga su Fb la senatrice Lezzi - abbiamo tradito". L’ex ministra del Sud interviene a gamba tesa nel dibattito sull’allenza con i dem anche nei comuni. "Gli errori di valutazione commessi ai tempi del Conte I durante il quale si sprecarono gli attestati di stima, fiducia ed amicizia per Salvini, hanno insegnato poco o niente. Forse semplicemente perché è preferibile assecondare il potere per prendersene un pezzetto per sé".

"Ci si sente realizzati - prosegue Lezzi - ad avere in rubrica i numeri di telefono di quelli che 'contano’, che siano gli uni o gli altri poco importa. L'ambizione è ridotta all'orizzonte di una scrivania e la lezioncina di politica si ferma nei confini pomiglianesi". E ancora: "Sarà che non faccio parte del club dei ‘tutti pazzi per Mario Draghi’ ma se questo deve essere il M5S, quello raccontato oggi da Di Maio, possiamo tranquillamente dire che fino ad ora abbiamo scherzato, giocato o forse tradito".