M5s, Lezzi si ribella a Renzi. "Non siamo all'asilo,è totalmente inaffidabile"

M5s, Lezzi va in scia a Di Battista. "Renzi? Non siamo all'asilo, è inaffidabile"

La crisi di governo si fa sempre più complicata da risolvere. Tutto è in mano a Mattarella, che chiede ai partiti risposte e numeri certi. Dopo la chiusura di Renzi ad un Conte ter, arriva una mossa da parte di una senatrice di punta del M5s, destinata a fare rumore. Barbara Lezzi, in un'intervista alla Stampa si allinea a Di Battista e sbarra la porta all'ipotesi di una pace con Renzi: "Se lui torna in maggioranza, io non voto la fiducia. Renzi - spiega la senatrice Lezzi - non può più essere coinvolto. Non è affidabile, saremmo costretti a subire ancora i suoi capricci e sono certa che riaprirebbe una crisi tra qualche mese. Non siamo all’asilo, dove possiamo aspettare che il bambino faccia il bravo".

"Non darei - prosegue Lezzi alla Stampa - la fiducia a un altro governo con Renzi, per di più potenziato da questa crisi. Su questo punto il Movimento deve essere determinato. La prospettiva di lavorare serenamente alla ricostruzione del nostro Paese, senza la presenza di Renzi, può dare forti motivazioni a molti dei nostri parlamentari. Farlo entrare di nuovo in squadra, invece, avrebbe l’effetto contrario.Sarebbe un deterrente per alcuni di noi. Posso dire che c’è un malessere diffuso su questo tema, sia alla Camera che in Senato. Piuttosto che con Renzi meglio andare a votare".