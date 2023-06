M5s, lo show di Grillo a sorpresa: "Fate i lavoretti con il passamontagna"

Elly Schlein alla manifestazione contro il precariato di Giuseppe Conte

Elly Schlein scende in piazza con i Cinque Stelle, seppure per un breve saluto in apertura del corteo. La scelta è maturata nella serata di ieri, dopo la telefonata fatta da Giuseppe Conte a Schlein e durante la quale, stando a quanto si apprende, sarebbe arrivato un invito ufficiale nei confronti della segretaria dem. Un 'invito', viene spiegato da fonti Pd, che nella grammatica dei rapporti fra i partiti è "necessario per partecipare a manifestazioni ed eventi promossi da altre forze politiche". Ma non è solo questione di forma.

Mobilitazione sui temi del lavoro

Un senatore dem spiega che alla base della scelta di Elly Schlein di stare nella piazza pentastellata ci sono due argomenti. Il primo riguarda la responsabilità che Schlein si è assunta di portare avanti lo sforzo di costruzione di una alternativa alla destra, allargando il perimetro della coalizione il più possibile. Una responsabilità che è propria del Pd e, quindi, di chi lo guida.

La seconda riguarda i temi che sono al centro della mobilitazione di Roma: lavoro e lotta alla precarietà saranno i pilastri dell'agenda dem dei prossimi mesi e su questi temi la segretaria Pd mobiliterà, a partire dalla prossima settimana, il partito.