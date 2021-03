M5S, nasce Italia Più 2050. Avanti con l'asse tra Grillo e Conte

Nasce 'Italia Piu' 2050'. E' "la naturale evoluzione del think-tank Parole Guerriere e si muovera' nel solco tracciato da Beppe Grillo per il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte". E' un'associazione culturale che ha organizzato, dal 2017, "decine di incontri di approfondimento: a Montecitorio, nelle regioni, in rete.



"Oggi ispirati dalla visione che guarda al 2050 ci apriamo alla societa' civile, ai giovani e al futuro post pandemia. Obiettivo formazione e confronto, per mettere radici sui territori. Ecco la nostra mano tesa per promuovere la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile in Italia", viene spiegato.



Le sottoscrizioni intorno al progetto sono aperte. Intorno all'associazione gravitano circa 40 parlamentari del Movimento. "Democrazia, solidarieta', responsabilita'", le parole chiave del manifesto.



M5S, Patuanelli: Rousseau? Non si blocca strumento per debito inesistente - “Ci sono stati parlamentari espulsi. Non si può pensare di bloccare uno strumento che il Movimento 5 Stelle ha utilizzato per un ipotetico debito che non esiste”. Così il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, a Bruxelles, in un punto stampa al termine dell'incontro con il vicepresidente esecutivo per il Green Deal Ue, Frans Timmermans, rispondendo a una domanda sui rapporti tra M5S e Rousseau.