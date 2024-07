Mafia, D’Attis (FI): “Chiarire archiviazione rapporti Buscemi-Gruppo Ferruzzi"

“Cercare la verità su quello che accadde prima, durante e dopo la strage di Via d’Amelio e su chi e come abbia condizionato l’inchiesta “Mafia e Appalti” è stato il primo punto della attività della Commissione parlamentare antimafia in questa Legislatura presieduta dalla collega Colosimo. La ricerca della verità serve anche a chiarire se le indagini dei giudici Falcone e Borsellino siano state o meno influenzate anche dalla collusione di settori interni dello Stato compresi quelli riferiti ad alcuni magistrati”. Lo dichiara in una nota Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Antimafia.

“Questa ricerca non ha colori politici e non può essere, a sua volta, condizionata da interventi ostruzionistici. Sui rapporti tra Buscemi, la calcestruzzi Ravenna e il Gruppo Ferruzzi evidentemente non si è ancora detto abbastanza ed è arrivato il momento che si chiarisca la vicenda della archiviazione del procedimento e della smagnetizzazione delle intercettazioni che ha tra i protagonisti proprio l’ex pm Gioacchino Natoli al quale, in audizione, ho chiesto il parere su quanto dichiarato dal giudice del decreto mandanti bis secondo cui “la magistratura di Palermo non attribuì soverchia importanza alla connessione Buscemi-Gruppo Ferruzzi”, spiega.

“Una archiviazione su indagini di mafia che evidentemente non è chiara come possono esserlo anche altre e sulle quali, tutte, è compito della commissione parlamentare antimafia, se lo ritiene, fare luce. In questo caso noi riteniamo sia giusto farlo”, ha concluso.