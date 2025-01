Mafia nigeriana a Bari: dichiarazione del senatore Filippo Melchiorre, componente della Commissione parlamentare antimafia

Mafia nigeriana a Bari: il senatore Filippo Melchiorre lancia l’allarme sulla rete criminale e chiede un intervento della Commissione parlamentare antimafia

L’operazione "Short Nica", condotta dalla Polizia di Bari, ha portato alla luce la crescente presenza della mafia nigeriana sul territorio italiano, con un forte radicamento nella città pugliese. Il senatore Filippo Melchiorre, componente della Commissione parlamentare antimafia, ha espresso preoccupazione per questo fenomeno.

"L'operazione 'Short Nica' testimonia ancora una volta che la mafia nigeriana è un gruppo criminale attivo nel nostro Paese e che dispone di un vero e proprio esercito di immigrati soprattutto irregolari utilizzati come spacciatori nelle nostre città. Gli arresti di oggi sono una vittoria della legalità sulla criminalità che si stava impadronendo di una zona centrale della città di Bari, quale piazza Umberto, diventata da tempo una pericolosa zona di spaccio come più volte è stato denunciato", ha dichiarato il senatore Filippo Melchiorre.

Melchiorre ha concluso: "Un aspetto particolarmente inquietante dell’operazione, così come evidenziato dagli inquirenti che ringrazio per il lavoro svolto, riguarda il legame di alcuni membri del gruppo con la confraternita nigeriana di matrice cultista “Black Axe-Aye” che rappresenta una delle realtà criminali transnazionali più pericolose e temute. Per questo chiederò in sede di Commissione parlamentare antimafia una seduta monotematica sulla portata di questo fenomeno in Italia, una mafia che si sta impossessando delle nostre città e che sfugge più facilmente alla rete degli inquirenti perché usa declinazioni diverse e sconosciute".