Manovra, arrivano le modifiche del governo: web tax per le big. Scommesse, nuovo prelievo. E mini Ires al 20% per...

Manovra: bozza, web tax solo per i big, in modifiche salta estensione a pmi

La web tax torna ad essere applicata solo alle grandi società. Lo prevede un emendamento del governo alla manovra secondo una bozza in circolazione. In base alla modifica la web tax sarà pagata dalle imprese che realizzano ricavi da servizi digitali, ovunque realizzati, non inferiori a 750 mln l'anno. Nella versione iniziale della legge di Bilancio del governo si prevedeva invece l'estensione della web tax alle pmi.

Manovra: bozza, mini Ires al 20% per impresa che investe e assume

Taglio Ires di 4 punti, dal 24% al 20% per le imprese che investono e assumono. Lo prevede un emendamento del governo alla manovra, secondo una bozza non bollinata in circolazione. Queste le condizioni da rispettare: una quota non inferiore all' 80 per cento degli utili dell' esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva ed un ammontare non inferiore al 30 per cento degli utili accantonati sia destinato a investimenti che non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro; nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente; siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale e l'impresa non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione.

Manovra: bozza, 50 mln in più a scuole paritarie in 2025 in proposte

Cinquanta milioni in più per le scuole paritarie il prossimo anno. Secondo un emendamento del governo alla manovra contenuto in una bozza in circolazione, il contributo per le scuole paritarie viene incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Manovra: a specializzandi non medici borsa studio 400 euro lordi mese in proposte

Borsa di studio da circa 400 euro lordi al mese per gli specializzandi di area sanitaria non medica. E' quanto emerge dagli emendamenti del governo alla manovra secondo una bozza in circolazione. A decorrere dall'anno accademico 2024-2025 agli specializzandi non medici del comparto sanitario, come veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi viene corrisposta una borsa di studio per tutta la durata legale del corso di importo pari a 4.773 euro lordi annui (circa 398 euro per 12 mensilità), si legge nella proposta di modifica.

Manovra: bozza, verso nuovo prelievo scommesse

Arriva il nuovo prelievo su giochi e scommesse. Lo prevede uno degli emendamenti alla manovra depositati dal governo in Commissione Bilancio della Camera, introducendo per i giochi di carte o bingo a distanza una tassa del 25,5% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Per le scommesse sportive a quota fissa la tassa viene invece fissata al 20,5% su rete fisica, e al 24,5% per la raccolta a distanza, applicate entrambe sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. La misura teoricamente doveva essere funzionale al finanziamento delle infrastrutture sportive, come ad esempio gli stadi, ma per ora la norma è senza scopo.