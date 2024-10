Manovra, Dell’Olio (M5S): "Giorgetti proponga una vera tassazione sugli extraprofitti delle banche e noi la voteremo"

"Quei proventi devono andare a beneficio di chi ha bisogno di supporto"

"Giorgetti a Pontida dice che sa “distinguere chi fa sacrifici e chi li può fare”. E aggiunge che bisognerà reperire risorse da tutto il sistema Paese, cioè "i privati, le aziende e soprattutto la PA”. E Salvini, sempre dallo stesso palco, dice che "se qualcuno deve pagare qualcosa in più, paghino i banchieri. Il nostro obiettivo è abbassare le tasse alle partite Iva e aumentare gli stipendi ai lavoratori". A parlare con Affaritaliani.it è Gianmauro Dell’Olio, esponente del M5S e vice-presidente della Commissione Bilancio della Camera, all'indomani del raduno leghista di Pontida.



"Bene, allora Giorgetti proponga una vera tassazione sugli extraprofitti delle banche, come suggerisce anche il suo leader di partito! Non deve neanche faticare per scrivere la norma: basta che vada a riprendere uno degli innumerevoli emendamenti o ordini del giorno presentati del M5S (e sempre bocciati dalla sua maggioranza), e noi lo voteremo! Ma quei proventi devono andare a beneficio di chi ha bisogno di supporto, e non per coprire il miliardo di euro di costo del condono approvato con il DL omnibus o per agevolare altre spese poco utili al Paese", conclude Dell’Olio.