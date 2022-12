Manovra, in arrivo 3000 emendamenti. Adesso si rischia l'esercizio provvisorio

Manovra, il governo rischia grosso. Le opposizioni sono agguerrite

Il Parlamento deve approvare la legge di bilancio entro il 31 dicembre per evitare di incorrere nell'esercizio provvisorio. Ma la strada si fa sempre più in salita per il governo, visto il numero di emendamenti che le opposizioni sono pronte a presentare alla Camera e al Senato per ostacolare il più possibile l'iter della legge. La linea - si legge su Repubblica - è quella di non accettare il sistema degli emendamenti segnalati se prima il governo non garantirà i pareri su tutti, che per il Pd sono novantasei. In attesa della risposta, le richieste di modifica resteranno quelle che saranno depositate oggi: a ieri sera ammontavano ad almeno ottocento.

Anche il gruppo Verdi-Sinistra italiana- prosegue Repubblica - rifiuta lo schema: ha pronti oltre mille emendamenti, "in ogni caso ne porteremo come segnalati circa 250", annuncia il capogruppo Marco Grimaldi. Anche qui un numero che supera di gran lunga quello inserito nello schema di accordo con il governo. I 5 stelle, invece, depositeranno circa 800 proposte di modifica, dallo stop alla misura sul Pos alla proroga dei crediti d’imposta di Transizione 4.0 «per permettere alle imprese di investire a costi ridotti», dice Stefano Patuanelli. Ma anche dalla maggioranza arriveranno richieste di modifiche, tra Forza Italia e Lega si calcola 500 emendamenti. La corsa per evitare l'esercizio provvisorio adesso è in salita.