Forza Italia: "Tagliare l'Irpef al 33% per i redditi fino a 50mila euro e se possibile fino a 60 mila"

"Il ceto medio va sostenuto perché è stato molto colpito dalla crisi socio economica fin dagli anni pre-Covid". Il capogruppo alla Camera di Forza Italia Paolo Barelli, interpellato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda sul fatto che nel testo della Legge di Bilancio per il 2025 non ci sia il taglio dell'aliquota Irpef al 33% per i redditi medi (fino a 50mila o 60mila euro) e se il partito guidato dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, anche in base all'esito del concordato che si chiude il 31 ottobre (salvo proroghe), chieda al governo di lavorare affinché si possa raggiungere questo obiettivo.



"Forza Italia attende gli esiti del concordato fiscale per dedicare risorse al taglio di due punti dell’aliquota Irpef, dal 35% al 33% ai redditi fino a 50mila euro e se possibile fino a 60 mila euro. Questo è l’obiettivo che sarebbe importante e giusto raggiungere", conclude il presidente dei deputati azzurri Barelli.