Manovra, Marattin: "Passo avanti del Centrodestra, ora le tasse le alza direttamente"

"Il Centrodestra da 30 anni dice di voler ridurre le tasse. Ma le due volte che ha governato in questi 30 anni non lo ha mai fatto (ISTAT ci dice che la pressione fiscale in quei periodi è rimasta ferma). Adesso però fanno un passo in avanti: le tasse le alzano direttamente". Lo afferma ad Affaritaliani.it Luigi Marattin, economista e fondatore dell’associazione Orizzonti Liberali, oltre che ex parlamentare di Italia Viva.



"E’ così che finiscono i populisti: prendi i voti dicendo di abbassare le tasse, abolire la legge Fornero e sconfiggere la finanza internazionale. Ma poi al governo finisci per alzare le tasse, peggiorare la Fornero e accogliere con tutti gli onori Blackrock a Palazzo Chigi", conclude Marattin.