Manovra: riunione leader Centrodestra a p.Chigi con Giorgetti

Questa mattina a palazzo Chigi c’è stato, secondo quanto apprende l'Agi, un nuovo punto tra i leader del centrodestra e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla legge di bilancio. Oltre alla premier Giorgia Meloni, presenti i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e il leader di Noi moderati Maurizio Lupi. I leader della coalizione si erano visti anche lunedì sempre sulla Manovra.

Manovra: Tajani, Giorgetti ci ha illustrato linee guida Psb

Nel corso del vertice di questa mattina a Palazzo Chigi "abbiamo parlato del documento da presentare a Bruxelles", spiega il vicepremier FI, Antonio Tajani, arrivando al Senato per il question time, a proposito del Piano strutturale di bilancio. "Il ministro Giorgetti - aggiunge - ci ha illustrato le linee guida. Ne parleremo al Consiglio dei ministri" il 17 settembre.

Manovra: Salvini, bene dati Italia, ora meno tasse e burocrazia

"I dati economici dell'Italia migliorano, soprattutto sul fronte dell'occupazione, grazie a imprenditori e lavoratori. Ora siamo al lavoro per una Manovra con meno tasse e meno burocrazia per far crescere ancora meglio il Paese". Cosi' il vicepremier e ministro Matteo Salvini entrando nel suo ufficio di Palazzo Chigi.