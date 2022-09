MaratonaSalvini inizia con Zaia. Un chiaro segnale al profondo Nord

Elezioni, #MaratonaSalvini: i temi sono quelli chiave della campagna elettorale della Lega



E' partita poco dopo le ore 14 ma Maratona Salvini, ore e ore di diretta su tutti i canali web per cercare di conquistare all'ultimo i voti degli indecisi. Circa quattro ore di diretta con politici, Governatori e opinionisti. Più di 240mila “mi piace” su TikTok dopo dieci minuti di #MaratonaSalvini - fanno sapere dalla Lega.

Il primo collegamento, e non è affatto un caso, è stato con il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. E al centro del dibattito c'è stata l'autonomia regionale, attesa da molti anni in Veneto. Un chiaro modo di Salvini e della Lega di lanciare in extremis un segnale a quella parte di elettori del Nord che, secondo alcuni osservatori, sarebbe delusa dalla partecipazione della Lega al Conte I e al governo Draghi, oltre alla trasformazione in partito nazionale e non più regionale. Subito dopo Zaia, collegamento con il Governatore della Lombardia Attilio Fontana. Altro segnale al Nord.

I temi sono quelli chiave della campagna elettorale di Salvini: oltre all'autonomia regionale, la Flat Tax, la pace fiscale, il contrasto all'immigrazione clandestina con il ritorno dei Decreto Sicurezza e la cancellazione della Legge Fornero con Quota 41. Grande attenzione anche al tema della disabilità.