"E' una sinistra priva di ideali, che non difende i lavoratori"



"Contro gli immigrati ha nuociuto più un Soumahoro che cento Salvini. Credo che serva un approfondimento, serva trasparenza e serva fare massima chiarezza sul cosiddetto caso Soumahoro". Marco Rizzo, co-fondatore di Italia Sovrana e Popolare, interviene su Affaritaliani.it per commentare le ultime rivelazioni sul caso Soumahoro, dalle quali emerge che la Karibu nel 2004 ha affidato la procura speciale per presentare il bilancio al Partito democratico locale.

"Da quanto si legge oggi la Karibu, la cooperativa con sede a Sezze e che nell’arco di venti anni pare abbia portato a Maria Therese Mukamitsindo e poi pure a Liliane Murekatete (suocera e compagna del deputato che si è autosospeso dal gruppo Sinistra Italiana-Verdi, ndr) circa 65 milioni di euro, nel 2004 ha affidato la procura speciale per presentare il bilancio a Sergio Di Raimo. Quest’ultimo, oltre ad essere un commercialista, è un esponente del Pd e proprio a Sezze è stato consigliere comunale, assessore e infine sindaco".

"Al di là delle questioni di merito, che sarà la Magistratura ad affrontare speriamo in tempi celeri, qui emerge il tema politico di una sinistra (fucsia) che si fa bella agli occhi dell'opinione pubblica, parlando di diritti degli ultimi, di uguaglianza, per fare politica. In realtà, è una sinistra priva di ideali, che non difende i lavoratori, e che in questo modo farà governare l’altra faccia della medaglia, una destra atlantista ed europeista, per lungo tempo".

"Pd e sinistra, che hanno completamente dimenticato la difesa del lavoro, della classe operaia e sono forze in sintonia con la grande finanza e le multinazionali. Fare chiarezza su questo caso significa difendere i lavoratori sfruttati e spesso schiavizzati, anche da una sinistra al caviale che pensa al capitale, alla globalizzazione finanziaria, alle banche e non ai diritti sociali delle persone che vivono del proprio lavoro. Italiane e non", conclude Rizzo.