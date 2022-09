Maria Elena Boschi attacca la destra: "Fa proposte economiche insostenibili"

Elezioni: Boschi, insostenibili le proposte della destra, dal lavoro alle pensioni

“Le proposte della destra, dal lavoro alle pensioni, sono insostenibili dal punto di vista economico, e quindi rischiano di sfasciare i conti pubblici del nostro Paese. Mi preoccupa che non abbiano la capacità, la competenza e la determinazione per portare avanti il Pnrr, che è in una fase delicatissima di attuazione".

"Sono miliardi che il nostro Paese deve spendere, spendere bene, correttamente fino in fondo per le nostre imprese e le nostre famiglie. Il governo Draghi era in grado di farlo, un governo guidato dalla Meloni non lo sarebbe”, così ha detto Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, intervistata a Radio24.

“Proprio per questo noi, come Terzo Polo, possiamo bloccare l'avanzata della destra di Meloni e Salvini e creare le condizioni in Parlamento perché ci possa essere un governo diverso da quello sovranista e Draghi possa continuare il proprio lavoro”, ha concluso.