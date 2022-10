Maria Elena Boschi verso la Vigilanza Rai: alta tensione tra Azione-IV

Il flirt politico tra Renzi e Meloni mette a rischio il matrimonio con Calenda

Maria Elena Boschi alla presidenza della commissione di Vigilanza Rai? L’ipotesi, che nei corridoi del Parlamento viene considerata molto concreta, rischia di rappresentare la goccia in grado di far traboccare il vaso del Terzo Polo.

Il matrimonio tra Carlo Calenda e Matteo Renzi è fortemente a rischio, come affaritaliani.it scrive fin dall’insediamento di Camera e Senato.





L’assegnazione della poltrona di presidente della Commissione, che spetta all’opposizione, non fa che gettare benzina sul fuoco, perché ai vertici di Azione si sospetta che ci sia un accordo tra Matteo Renzi e Giorgia Meloni per spianare la strada a Maria Elena Boschi, da sempre braccio destro del fondatore del partito.

Si spiegherebbero così le palesi - e sorprendenti - aperture di credito che il Senatore di Rignano ha fatto nei confronti del nuovo governo e in particolare della Premier, mentre Calenda è stato sin qui molto critico.

Da qui i pronostici sul fatto che il Terzo Polo, nato per sommare i pesi elettorali, possa non durare a lungo. “Non arriveranno a mangiare il panettone”, scrive La Stampa, attribuendo il vaticinio a esponenti del Pd. Insomma, il “campo largo” che ha litigato prima delle elezioni, morendo in culla, è tutt’altro che ricomposto sui banchi dell’opposizione. Anzi, i rapporti sembrano davvero più tesi che mai.

