Mascherine, Conte chiarisce: “In giro senza? Ok se non c’è la folla”. VIDEO

"Si può andare in giro senza, ma se la strada è affollata indossarla", così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi ieri sera, ha sciolto un nodo che poneva dubbi a molti. La mascherina è obbligatoria sempre e comunque? No, secondo quanto ha riferito il premier. Rimane l'obbligatorietà in alcune regioni come la Lombardia. "Ai fini del contenimento della diffusione - specifica una bozza del nuovo dpcm - del virus Covid-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti". È quanto si legge nella bozza del Dpcm che LaPresse ha potuto visionare.