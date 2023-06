Mattarella ai nuovi magistrati: "Siate responsabili, no all'individualismo"

Mattarella: "Le decisioni incidono sulla vita delle persone. Coltivate sempre il dubbio"

"L'articolo 104 della Costituzione riconosce all'ordine giudiziario l'autonomia e l'indipendenza da ogni altro potere. Sono presidi indiscutibili attraverso i quali la giurisdizione può assicurare, senza condizionamenti, l'imparziale applicazione della legge".

Il presidente della Repubblcia, Sergio Mattarella, parla ai nuovi magistrati ordinari in tirocinio. Ricorda che alla magistratura "è affidata dalla Costituzione la tutela dei diritti, attraverso l'applicazione della legge. Sono compiti volti a garantire l'uguaglianza e la pari dignità delle persone, valori fondamentali in uno Stato democratico". Non solo.

"La consapevolezza di così alta funzione fa parte del patrimonio etico della Magistratura italiana, la cui traditio è affidata all'Ordine giudiziario nel suo complesso, che è quindi tenuto anche a mantenere costante e rigorosa attenzione ai comportamenti dei suoi singoli componenti", aggiunge il capo dello Stato.