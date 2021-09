Mattarella in Vaticano il 16 dicembre per l'udienza di commiato dal Quirinale

Il prossimo 16 dicembre Sergio Mattarella sarà in Vaticano da Papa Francesco, per un’udienza di congedo dal suo ruolo di Presidente della Repubblica

L’annuncio della visita del Capo dello Stato in Vaticano, con 100 giorni di anticipo, sembra un segnale da parte del Quirinale rispetto alla sua fermezza nel voler lasciare al termine del Settennato, come a suo tempo preannunciato.

Le difficili manovre politiche sulla sua successione e la sempre più frequente voce rispetto alla richiesta di un secondo mandato, come fu per Giorgio Napolitano, probabilmente hanno suggerito a Mattarella di preannunciare la sua udienza di commiato, al cospetto di Papa Francesco.

Nell’agenda del Capo dello Stato ci sono anche una visita in Germania ad ottobre ed una in Spagna, ma in data da definire.