Mattarella (leader della sinistra) spinge per Bonaccini commissario

Mattarella in Emilia Romagna, che cosa c'è dietro le parole del ministro Musumeci

Sergio Mattarella visita le zone alluvionate e scatta la polemica con il governo. Una contrapposizione forte come emerge dalle parole del ministro Nello Musumeci ("Mattarella nelle zone alluvionate? Peccato che il governo non sia stato invitato"), probabilmente concordate con i piani alti del governo e con Palazzo Chigi. Il Presidente della Repubblica ha incontrato il Governatore Stefano Bonaccini in quello che sembra a tutti gli effetti un endorsement del Quirinale alla nomina del presidente della regione a commissario per l'alluvione e la ricostruzione. Nomina che il governo non vuole assolutamente, come ha per ultimo ribadito il vicepremier Antonio Tajani.



Probabilmente dietro c'è la regia del superconsigliere di Mattarella, Ugo Zampetti, che in questo modo manda un segnale molto forte all'esecutivo e alla premier Meloni. Da qui la risposta pepata, inattesa e per certi versi sorprendente del ministro Musumeci. All'indomani del disastro elettorale del Centrosinistra al secondo turno delle elezioni amministrative, Mattarella sembra il leader dell'opposizione, almeno per oggi. Vola in Emilia Romagna, lascia a casa il governo di Centrodestra e incontra calorosamente Bonaccini, Governatore Pd che vuole fare il commissario con il no di Palazzo Chigi e della maggioranza. Gli elementi ci sono tutti. Iscriviti alla newsletter