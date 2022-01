Mattarella esclude (ancora) il bis: "Auguri al nuovo Capo dello Stato"

"Questa occasione imprevista mi fa ripetere al Consiglio superiore della magistratura gli auguri piu' intensi per l'attivita' che il Consiglio svolgera' nei prossimi mesi con la presidenza del nuovo capo dello Stato". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presiedendo per l'ultima volta il Csm convocato nel plenum per la conferma di Pietro Curzio e Margherita Cassano nei ruoli di primo presidente e presidente aggiunto della Corte di Cassazione.



Per l'ennesma volta Mattarella torna a escludere categoricamente una sua rielezione al Quirinale. Un messaggio chiarissimo da parte del Capo dello Stato a chi, M5S e Forza Italia in testa, continua a sperare e parlare - inutilmente - di un Mattarella bis.