Matteo Bonelli nuova ombra di Grillo: chi è il consigliere del fondatore M5S

L'avvocato Bonelli è il nuovo spin doctor di Beppe Grillo

Dopo le polemiche legate alla sua ospitata da Fazio, l'ex leader del M5S fa ancora parlare di sè. Questa volta non per qualche attacco in tv, ma, come rivela Dagospia, nominando un nuovo consigliere. Matteo Bonelli, avvocato partner del noto studio Bonelli Erede, rappresenterà il celebre fondatore dei 5Stelle, rubando la "poltrona" al suo predecessore Davide Casaleggio.

L'avvocato, esperto di aziende di famiglia e immobiliare, con una spiccata competenza nei temi legati all'intelligenza artificiale, è emerso come il nuovo "spin doctor" dell'ex leader dei 5Stelle. Già lo scorso anno erano circolate indiscrezioni circa una probabile connessione tra i due, confermate solo ora, dati i recenti sviluppi. Tuttavia, Bonelli e Grillo si conoscono dal 2021, quando sul blog di Grillo, era apparso un articolo firmato dall'avvocato, intitolato: “Crisi della Democrazia, Transizione Digitale e Futuro del Lavoro”. L'intervento rifletteva l'interesse e l'attenzione di Bonelli per le questioni cruciali riguardanti l'intelligenza artificiale e altri temi centrali nell'odierna società digitale.

La transizione da Casaleggio a Bonelli segna un punto di svolta significativo per Grillo; Casaleggio ha avuto un ruolo cruciale nella formazione e nel consolidamento del Movimento 5 Stelle, fungendo sia da guida spirituale che stratega digitale. Tuttavia, con il passare del tempo, la necessità di nuove competenze e prospettive fresche potrebbe aver condotto Grillo a quest'improvvisa sostituzione. D'altronde il profilo di Bonelli risulta essere "intrigante" non solo per le certificate competenze legali e aziendali, ma soprattutto per la sua familiarità con le dinamiche dell'Ia, che potrebbero risultare comode a Grillo per una futura svolta politica digitale.