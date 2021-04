Matteo Renzi, la svolta strategica. Fonda una società di consulenza: la Ma.Re

Matteo Renzi, la svolta strategica. Fonda un società di consulenza: la Ma.Re

Il governo Draghi è a lavoro da un mese e mezzo ormai. La larga maggioranza che lo sostiene però non è compatta come dovrebbe. Soprattutto sul tema della pandemia, l'esecutivo è spaccato tra rigoristi, guidati dal ministro della Salute Speranza e aperturisti trainati dal leader della Lega Matteo Salvini. A spingere per allentare un po' la stretta c'è anche Italia Viva, Matteo Renzi concorda con il centrodestra sulla necessità di alcune misure, posticipare il coprifuoco alle 23 e far riaprire i locali a pranzo al chiuso dal prossimo 15 maggio. Ma l'ex premier sta pensando anche ad altro, che potrebbe riguardare il suo futuro, magari più lontano dalla politica in senso stretto. Renzi ha aperto, infatti, una società, la Ma.Re Consulting srl, di cui è azionista unico, lo ha rivelato il settimanale l'Espresso.

Secondo quanto risulta alla Camera di commercio di Roma, - si legge sul Corriere della Sera - la società si occupa di «consulenza, assistenza, prestazione di servizi, svolgimento di analisi, studi e ricerche dirette alle imprese, soggetti e servizi in genere, in materia di strategia aziendale e industriale etc». La Ma.Re., fa sapere l’ex premier, non sarà utilizzata per fatturare le sue prestazioni di conferenziere in giro per il mondo, poiché per tale scopo utilizza la partita Iva. Renzi, due anni fa, aveva già fondato la Digistart con il medesimo obiettivo, poi però la chiuse subito.