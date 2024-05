Meeting del Made in Italy, parte La Piazza romana di Affaritaliani con AEPI

Parte la quinta edizione del Meeting del Made in Italy, l'appuntamento storico di AEPI che, quest'anno per la prima volta, è organizzato in collaborazione con Affaritaliani.it e l'Associazione La Piazza - Il bene comune. L'evento inizia oggi martedì 21 maggio e proseguirà fino al 22 presso Palazzo Wedekind, a Roma. Un appuntamento politico che- come ribadito dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino in conferenza stampa- rappresenta per il nostro giornale "una Piazza romana, un nuovo appuntamento della nostra storica kermesse" che ogni anno va in scena a fine agosto a Ceglie Messapica (Brindisi).

















Meeting del Made in Italy, ecco tutti gli ospiti

A prendere parte alla quinta edizione del Meeting del Made in Italy numerosi nomi di spicco del panorama politico ed economico del nostro Paese: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa; Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR; Francesco Lollobrigida, Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare; Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione.

E ancora il sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Massimo Bitonci; il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali Claudio Durigon; il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato; Gabriele Fava, Presidente INPS; Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale CONFSAL; Pasquale Salzano, Presidente SIMEST; Eugenio Santagata, AD di Telsy; Gianpiero Strisciuglio, AD di Rete Ferroviaria Italiana e Roberto Tomasi, AD di Autostrade per l’Italia.