Meloni, 8 in capacità comunicativa. Leader maturo, male la sua squadra...

Il voto più alto per Giorgia Meloni (8) è nella capacità comunicativa. Quello più basso (5) è la sua squadra. E' il dato principale del sondaggio realizzato per La Piazza di Affaritaliani.it, che si tiene come ogni anno a Ceglie Messapica (Brindisi), da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.

Il 60,1% degli italiani ritiene che la premier abbia fatto il salto di qualità a livello istituzionale.

Meloni leader maturo per il 54,8% del campione.

Solo il 41,6% degli intervistati ritiene che la presidente del Consiglio abbia bisogno di uno standiing internazionale più elevato.

Il 51,1% degli italiani afferma che Meloni non debba cancellare la fiamma dal simbolo di Fratelli d'Italia.

Meloni batte tutti i premier che l'hanno preceduta, tranne Mario Draghi, con il quale è pareggio 50 a 50.