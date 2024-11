G20, Meloni vola a Rio: incontro con Lula e trattative su Ucraina, Medio Oriente e clima

Meloni vola a Rio per il G20, in programma il bilaterale con Lula

Guerra in Ucraina, il conflitto in Medio Oriente e le sfide globali su clima e sicurezza alimentare: sono questi i principali temi che verranno discussi durante il G20 di Rio. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata nella notte alla Base Aérea do Galeão di Rio de Janeiro, in Brasile, dove è stata accolta da un rappresentante del Ministero degli Esteri brasiliano, dall’Ambasciatore d’Italia in Brasile, Alessandro Cortese, e dal Console Generale d’Italia a Rio de Janeiro, Massimiliano Iacchini.

La premier domani e dopodomani prenderà parte ai lavori del G20 dei leader che si svolgeranno al Museo di Arte Moderna di Rio de Janeiro. Secondo l’agenda diffusa dalla presidenza brasiliana, alle 12.10 (le 16.10 in Italia) al Forte di Copacabana Meloni avrà un bilaterale col presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sempre in giornata Lula vedrà tra gli altri anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e quello francese Emmanuel Macron.