Meloni alla mostra su Berlinguer. Omaggio della premier al leader Pci

Per la presidente di Fratelli d’Italia è il giusto omaggio a uno dei principali protagonisti della storia italiana del Novecento

Giorgia Meloni si è recata a far visita alla mostra dedicata a Enrico Berlinguer, allestita all’ex Mattatoio Testaccio di Roma. Ad accompagnarla, nelle stanze che raccolgono foto, libri, giornali sull’indimenticato segretario del Pci, morto nel 1984, c’era Ugo Sposetti, storico tesoriere dei Ds, custode della memoria comunista. Meloni è arrivata in serata, e si è soffermata sulle immagini del racconto familiare e politico del leader.

Nel pomeriggio, per una coincidenza, Sposetti aveva spiegato alla Stampa di aver inoltrato gli inviti ufficiali a tutti i livelli istituzionali, senza sbilanciarsi ulteriormente sulla possibilità di vedere la premier. L’ex parlamentare ancora non sapeva – o ha finto benissimo – che Meloni sarebbe arrivata poche ore dopo. Per la presidente di Fratelli d’Italia è il giusto omaggio a uno dei principali protagonisti della storia italiana del Novecento, colui che per i post-fascisti del Movimento sociale italiano - la parte politica in cui affondano le radici biografiche di Meloni - ha rappresentato un avversario. Un rivale che, però, per primo Giorgio Almirante, il leader del MSI, omaggiò recandosi al suo funerale.