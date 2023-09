Meloni capolista in tutta Italia. Calo FdI nei sondaggi, scelta obbligata

La conseguenza della presidente del Consiglio capolista in tutta Italia sarà (o sarebbe) la mancata candidatura della sorella Arianna

La decisione non è ancora ufficiale, ma quasi. Il calo ormai costante nei sondaggi - gli ultimi quello di Lab21.01 per Affaritaliani.it e quello di Alessandra Ghisleri - di Fratelli d'Italia e della fiducia nella presidente del Consiglio spingono sempre di più Giorgia Meloni a prendere la decisione di candidarsii come capolista in tutta Italia alle elezioni europee del 2024. Un modo - spiegano da FdI - per cercare di politicizzare il voto scendendo in campo in prima persona, anche se ovviamente poi la premier non andrà mai a Strasburgo.



Anche la crescita della Lega, che ormai è tornata nettamente sopra quota 10%, preoccupa Palazzo Chigi. La strategia di Matteo Salvini è quella di fare concorrenza da destra a Meloni, ad esempio sui migranti lasciando che sia la premier a gestire il dossier (insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano) per poi eventualmente criticare in campagna elettorale se, come probabile, non ci sarà alcuna riduzione del numero degli sbarchi.