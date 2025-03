Consiglio Europeo, Meloni in Senato: "Con la rappresaglia sui dazi perdono tutti". Segui la diretta video

IL VIDEO DELL'INTERVENTO DELLA PREMIER MELONI IN SENATO

Meloni: "Unione mercati dei capitali passo improcrastinabile"

"Un ulteriore punto di cui ci occuperemo al Consiglio Europeo sarà il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali, un passo decisivo e allo stesso tempo una necessità improcrastinabile per dotare l'Europa di un'infrastruttura finanziaria capace di stimolare quegli investimenti privati di cui non possiamo più fare a meno se vogliamo sostenere la competitività". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle sue comunicazioni in Senato. "Non possiamo più fingere - ha aggiunto - di non vedere come ogni anno oltre 300 miliardi di euro di liquidità europea finiscano in investimenti extra UE. Sono investimenti che abbiamo la possibilità, e il dovere, di intercettare.

Meloni: "Rearm Europe nome fuorviante"

"Ritengo che ReArm europe sia un nome fuorviante per i cittadini perché siamo chiamati a rafforzare le nostre capacità difensive ma oggi questo non significa acquistare banalmente armamenti" ma innanzitutto "semmai produrli" e ancora "rispetto al semplice potenziamento degli arsenali" anche "operatività, servizi essenziali, infrastrutture energetiche, catene di approvvigionamento: tutte cose che non si fanno semplicemente con le armi. Senza questo approccio non c'è difesa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo in Aula al Senato.

Meloni ha aggiunto: "Quando abbiamo proposto di rinominare il piano utilizzando le parole 'Defend Europe', non abbiamo posto una semplice questione semantica o nominalistica, ma abbiamo proposto una questione di sostanza. Di merito. Noi riteniamo che debba essere chiaro che con le risorse a disposizione si possono finanziare anche tutte le cose che ho elencato. Materie che non dovrebbero essere una preoccupazione solamente per la sottoscritta, ma almeno per tutti coloro che sono seduti in quest'aula".

Meloni: "Per Difesa nemmeno un euro dai fondi di coesione"

Nel conflitto tra Russia e Ucraina "è lo stallo sul campo che oggi può portare ai negoziati della pace e penso si debba rivendicare con orgoglio il sostegno compatto e determinato al popolo ucraino. Dunque salutiamo positivamente questa fase e sosteniamo lo sforzo avviato dal presidente Trump". Così la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato, in vista del prossimo Consiglio europeo.

Meloni: "Truppe italiane a Kiev non è all'ordine del giorno"

Meloni: "Non c'è sicurezza staccando Ue dagli Usa"

Ucraina, Meloni: "Sosteniamo gli sforzi di pace di Trump"

Meloni: "Determinati al fianco di Mattarella"

"Con la stessa determinazione voglio dire che siamo al fianco del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ogni qual volta che viene attaccato per la sola ragione di aver ricordato chi sono gli aggressori e chi gli aggrediti". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo, dopo aver ribadito che il sostegno dell'Italia all'Ucraina è rimasto "immutato".



Meloni: "Ue deve essere efficace su rimpatrio di migranti illegali"

"Abbiamo accolto con favore la proposta della Commissione europea sul regolamento per i rimpatri, lo riteniamo uno sviluppo molto significativo anche per armonizzare la prassi di dei diversi Stati membri e rendere più efficaci i rimpatri fondamentale che Ue diventi efficace in questo: se entri illegalmente in Europa non puoi rimanere illegalmente sul territorio dell'Europa, devi essere rimpatriato". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo.

Meloni: "Governo dei migranti al centro grazie al ruolo dell'Italia"

"In questo consiglio europeo" si affronterà anche il "governo dei flussi migratori" come indicato nella "ormai consueta lettera della presidente Ursula von der Leyen sulla politica migratoria comune: se oggi" questi appuntamenti "sono diventati consuetudine, se ci si pone come priorità" la stipula "di parternariati paritari, la difesa dei confini esterni, il rafforzamento della politica sui rimpatri e" la ricerca di "soluzioni alternative si deve al ruolo decisivo dell'Italia". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo.

Meloni: "Dazi punto da tenere in grande considerazione per l'Italia"

"Non è formalmente all'ordine del Consiglio europeo il tema dei dazi e dei rapporti commerciali con gli Stati Uniti, ma ovviamente è punto da tenere in grande considerazione, soprattutto per una Nazione esportatrice e da molti anni in surplus commerciale come l'Italia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo.

"Al momento - ha aggiunto -, l'Amministrazione Trump ha deciso di riattivare, lo scorso 12 marzo, i dazi sulle importazioni dall'Unione europea di acciaio, alluminio e determinati prodotti derivati. Dazi che erano stati attivati nel 2018, e poi sospesi nel 2021. Gli Stati Uniti hanno, inoltre, annunciato la possibilità di attivare il prossimo aprile ulteriori dazi su altri comparti, di cui ancora non sono noti i dettagli. La Commissione europea ha risposto all'entrata in vigore delle misure statunitensi annunciando delle contromisure di riequilibrio, alcune delle quali scatteranno il primo aprile, mentre altre sono attualmente allo studio e dovrebbero entrare in vigore successivamente. Il quadro è pertanto complesso e in costante evoluzione, tenuto conto che gli Stati Uniti hanno attivato misure simili anche nei confronti di altre nazioni".

Meloni: "Con la rappresaglia sui dazi perdono tutti"

"Sono convinta che si debba continuare a lavorare con concretezza e pragmatismo, per trovare un possibile terreno di intesa e scongiurare una guerra commerciale che non avvantaggerebbe nessuno, né Stati Uniti né Europa. Credo non sia saggio cadere nella tentazione delle rappresaglie, che diventano un circolo vizioso nel quale tutti perdono". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo.