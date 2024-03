Meloni contro Salvini: "C'è chi punta a dividerci". Ira per il video di Le Pen

Europee, Meloni e Salvini sempre più distanti. Affondo Le Pen contro la premier all'evento della Lega

L'evento sovranista organizzato da Matteo Salvini a Roma ha aumentato ancora di più le distanze tra la Lega e FdI. Giorgia Meloni è infuriata con il suo alleato. Stanca dei suoi attacchi. Incredula per il video con cui Le Pen, durante l’evento, ha attaccato la premier suscitando l’ovazione della platea. E dunque, - si legge su Repubblica - manda ad Agorà il suo uomo di fiducia a Bruxelles, Nicola Procaccini, per contrattaccare: "È stato un errore non prendere le distanze e, anzi, applaudire!". L’istinto le consiglierebbe una resa dei conti, la ragione le impone di aspettare il momento giusto per chiudere la partita. Assomiglia a un ultimatum: fermati, prima che sia troppo tardi.

Salvini, per tutta risposta, - prosegue Repubblica - sceglie invece di scagliarsi ancora contro Palazzo Chigi: "Da mesi la Lega auspica un centrodestra unito, in Europa come in Italia. Purtroppo, fino ad oggi sono arrivati solo veti sulla Le Pen e sui nostri alleati. Speriamo che nessuno, nella coalizione che guida il Paese, preferisca governare l’Ue con Macron e i socialisti, piuttosto che con la Lega e i suoi alleati". Ma Tajani prende subito le distanze dal leghista, partecipando ad un evento con il commissario Ue Gentiloni. "Sono i numeri che decidono. Noi - dice Tajani - siamo il Ppe e non andiamo con Le Pen e l’Afd. Siamo europeisti e per la Nato, seguiamo il nostro percorso e non facciamo polemica".