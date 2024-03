Ue, Meloni: "Io mai con la sinistra". Ma con Ursula ha un patto e in realtà...

"Centrodestra anche in Europa". Ma il piano annunciato da Meloni è irrealizzabile

"Siamo tutti in campagna elettorale, e le campagne elettorali io le capisco, dopodiché non sono preoccupata, posso dirle questo: tutti sanno, in Italia e all'estero, che se c'è una che non ha mai governato e mai governerà con la sinistra" questa "si chiama Giorgia Meloni". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo a una domanda sulla recente kermesse sovranista organizzata dal leader della Lega Matteo Salvini prima di entrare all'Università della Basilicata a Potenza. La premier ha aggiunto: "Tutti sanno qual è la strategia che ho in Europa e do per scontata che sia condivisa da tutte le forze di maggioranza, quella di portare una maggioranza di centrodestra anche in Europa".

Le parole della premier sono da campagna elettorale. In primo luogo sa perfettamente che il Centrodestra non potrà mai governare in Europa, non tanto per i numeri (teoricamente potrebbero esserci) ma perché il Partito Popolare Europeo non vuole assolutamente alleanze con la destra tedescaa di Afd e quella francese di Marine Le Pen. Non solo, la Lega attacca a testa bassa Ursula von der Leyen, ricandidata dal PPE e grande amica di Meloni. Quindi il piano annunciato da Meloni è irrealizzabile. E alla fine Ursula governerà ancora con PPE, PSE (Pd) e liberali di Macron. O in alternativaa, se ci fossero veti nei Popolari, il nome sarebbe quello di Roberta Metsola. E alla fine Meloni non potrà votare contro l'esecutivo Ue e la sua "amica" Ursula, con la quale ha stretto un fortissimo legame. Quindi Fratelli d'Italia al massimo potrebbero astenersi, ma non votare contro Ursula. Anche se sostenuta dalla sinistra europea e italiana. E alla fine in Europa Meloni sarà più vicina a Schlein che a Salvini.