Meloni d'autunno, il 49,6% non ha fiducia nel governo. FI batte la Lega: 10,2%

Sondaggi, crolla la fiducia nel governo di Giorgia Meloni

Cala drasticamente la fiducia nell’esecutivo. Secondo il sondaggio indetto da Dire-Tecnè, il 49,6% degli italiani afferma di non aver fiducia nel governo Meloni, mentre a sostenerlo è solo il 42,8%. Il 7,6%, invece, non sa rispondere.

Il sondaggio si basa sui dati di 1.003 risposte da parte di maggiorenni residenti in Italia, articolati per sesso, età e area geografica. Le interviste sono state effettuate tra il 31 agosto e il 1° settembre.





Il 48.2% ha fiducia in Giorgia, il 47.1% no

Per quanto riguarda invece la fiducia posta direttamente nella premier, il 48,2% delle italiane e degli italiani ha fiducia in Giorgia Meloni, il 47.1% invece non ne ha. Il 4.7% non sa cosa rispondere.







Fdi in vetta al 28.5%, segue il Pd al 20.3%

Parlando di partiti, Fratelli d’Italia è sempre in vetta staccando con il 28.5% il Pd, secondo in classifica, fermo al 20.3%. Completa il podio il Movimento 5 stelle al 15.5%. Dal quarto posto in poi troviamo Forza Italia, che con il suo 10.2% supera la Lega al quinto, con un dato a cifra singola e non doppia dell’8.9%. Seguono Azione al 3.6%, Alleanza Verdi e Sinistra al 3.5%, Italia viva al 2.6%, +Europa al 2.5%. Gli altri, sommati, fanno segnare un 4.4%.