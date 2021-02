Meloni: "Da Draghi no alla Flat Tax. Proposte cinque linee di intervento"

Meloni, Draghi ha escluso la Flat Tax - "Draghi ci ha parlato della sua riforma del fisco, immagina che le tasse non aumenteranno e immagina un sistema progressivo e esclude la flat tax". Cosi' la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al termine delle consultazioni con il Presidente incaricato Mario Draghi.

Governo: Meloni, proposte a Draghi 5 linee di intervento - "Abbiamo preferito mettere nero su bianco con una lettera al presidente Draghi il lavoro che FdI ha fatto finora con i principali dossier aperti. Abbiamo sottolineato 5 linee di intervento che sono natalita', sicurezza, infrastrutture specie portuali e con il recupero gap tra nord e sud, ricostruzione post sisma e la riconversione delle produzioni industriali". L'ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni dopo le consultazioni con il premier incaricato, Mario Draghi. E ha aggiunto: "Abbiamo mandato un documento sull'emergenza economica chiedendo di affrontare questioni per superare il divario tra lavoratori serie a e b", citando infine "il lavoro per l'assegno universale e unico che ci piacerebbe portare avanti".

Governo: Meloni, ok europeismo ma difesa interessi italiani - "Draghi ci ha detto che ha un'idea di governo europeista, atlantista e ambientalista. Sul primo e secondo aspetto, l'Italia e' parte dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica. Secondo noi va bene, quello che manca non e' la presenza in queste istituzioni ma la capacita' di starci anche difendendo gli interessi nazionali". L'ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni dopo le consultazioni con il premier incaricato, Mario Draghi.