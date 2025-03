“Sui dazi siamo ovviamente molto preoccupati, noi siamo una nazione esportatrice. Ci rendiamo tutti conto che sarebbe un problema anche perché è inevitabile che l'Europa risponderebbe e si rischierebbe un'escalation.” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a Londra in occasione del Leaders' meeting on Ukraine