Meloni e 007, dopo l’anteprima di Affari Renzi lancia allarme intercettazioni

"Meloni passione 007", Renzi: "La premier smentisca o spieghi"

Dopo l’articolo di affaritaliani.it di lunedì 29 maggio dal titolo "Meloni passione 007", spiate 400 persone: la bomba nel libro di Bisignani”, il leader di Italia viva, Matteo Renzi, lancia l'allarme intercettazioni.

"In gioco c’è la tenuta democratica di un Paese" dice l’ex premier in un'intervista a Repubblica a proposito dei politici e dei giornalisti che, secondo il libro "I potenti al tempo di Giorgia" di Luigi Bisignani e Paolo Madron (Chiarelettere, 2023, 224 pp. 16 euro), sarebbero stati spiati dai servizi segreti italiani.

Ora il governo, afferma Renzi, può "dire che è stata scritta una bugia, smentendo ufficialmente. Oppure venire immediatamente a spiegare al Copasir cosa è accaduto, da quanto tempo e cosa sta accadendo ora".

Nel testo di Bisignani e Madron si affronta e si indaga il potere e le logiche del Palazzo. In uno degli otto capitoli, che affaritaliani.it ha letto in anteprima, si analizza proprio il rapporto tra la premier e i servizi segreti, in particolare in materia di intercettazioni.

Secondo Paolo Mieli, editorialista del Corriere della Sera e storico, l'obiettivo di Renzi più che Meloni è Conte. Infatti, il leader di Italia viva ai tempi del governo giallorosso, attaccò duramente l'Avvocato del popolo per la mancata cessione della delega ai servizi segreti.