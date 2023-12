Meloni, il perdono di Natale. Lei, Giambruno e Ginevra insieme in aereo

Meloni e il Natale in famiglia. Con lei e Ginevra c'è anche Giambruno

Dopo mesi davvero complicati per la premier Giorgia Meloni dal punto di vista sentimentale sembra esserci stata una schiarita. In ben tre occasioni, a distanza di poco tempo, la leader di Fratelli d'Italia è stata avvistata in compagnia del suo ex Andrea Giambruno, mollato dopo lo scandalo dele fuorionda di Striscia la Notizia. Prima il giornalista è stato avvistato ad Atreju, poi i due hanno partecipato allo stesso evento: vale a dire alla recita natalizia della figlia Ginevra. Ieri l'ultimo episodio: Meloni, Giambruno e la piccola Ginevra erano sullo stesso aereo. Un volo Milano-Roma con atterraggio a Fiumicino. Nonostante lo scandalo e la rottura tra i due il Natale sarà in famiglia.

Il rapporto tra Giambruno e Giorgia Meloni è durato quasi 10 anni, nato da un colpo di fulmine nel 2014 durante una vacanza in Sardegna. Tuttavia la rottura è stata annunciata dalla premier subito dopo la messa in onda dei fuorionda in cui il suo ex proponeva "cose a tre" alle colleghe giornaliste. La presidente del Consiglio ha deciso di lasciarlo su due piedi con un annuncio sui social. Adesso Giambruno sarebbe pronto ad intentare delle cause contro Mediaset per violazione della privacy, nel tentativo di rimettere in piedi la sua carriera. Ma intanto c'è una schiarita di Natale, passeranno le feste tutti insieme in famiglia.