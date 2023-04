Meloni in Etiopia per bloccare i migranti: "Storica relazione, la rilanceremo"

Meloni in Etiopia: "Storica relazione, voglio rafforzarla". A ottobre il 'piano Mattei' per l'Africa

Al termine della prima giornata della visita in Etiopia Giorgia Meloni è soddisfatta. Lo era visibilmente quando ha risposto nel pomeriggio alle domande dei giornalisti, allo Sheraton di Addis Abeba, dopo i primi colloqui con il premier etiope Abiy Ahmed Ali e il presidente dell'Unione Africana, Moussa Faki Mahamat. Lo era altrettanto a fine giornata, spiegano all'AGI dal suo entourage, dopo una cena offerta in suo onore da Abiy e l'incontro con il presidente somalo, Hassan Sheikh Mohamud.

"C'è un protagonismo dell'Italia in Africa, complessivamente, e nel Corno d'Africa, che per noi è una regione cruciale e rappresenta un tema sensibile", ha sottolineato la premier ai cronisti. "L'Etiopia - ha poi osservato - è un Paese la cui stabilità è fondamentale, con il quale l'Italia vanta una storica relazione che io intendo rafforzare ulteriormente. Qui sono molte le materie sulle quali discutere e quella migratoria è una conseguenza" di altre problematiche.

"In questo Paese - ha proseguito - sono presenti le nostre aziende con investimenti e infrastrutture, che sono anche infrastrutture riferibili a quello che io chiamo il Piano Mattei per l'Africa. C'è un sostegno del quale questa nazione ha bisogno, particolarmente sul piano finanziario, ce ne stiamo occupando così come facciamo in una situazione molto diversa per quanto riguarda la Tunisia, per sostenere lo sblocco dei finanziamenti e sostenere una certezza finanziaria che poi consenta ulteriori investimenti".

Meloni ha inoltre evidenziato che "c'è un'ottima amicizia con il premier etiope, è la terza volta che ci incontriamo e (questa amicizia, ndr) può avere importanti sviluppi anche per la stabilita' complessiva della regione".

La presidente del Consiglio ha quindi annunciato che presto sarà presentato il 'piano Mattei' per l'Africa: "Stiamo lavorando a una serie di iniziative che riguardano il continente africano", ad esempio il summit intergovernatico Italia-Africa che si svolge ogni due anni e che si terra' il prossimo ottobre.

"E questa potrebbe essere l'occasione giusta per presentare definitivamente il nostro piano Mattei". Sabato mattina, intorno alle 10 ora locale (le 9 in Italia), la premier parteciperà a una riunione trilaterale con il suo omologo etiope e il presidente somalo. A seguire, in tarda mattinata, una visita alla scuola italiana statale Galileo Galilei