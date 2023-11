Meloni incontra le forze dell'ordine: al comparto 1,5 miliardi di euro

Palazzo Chigi, l'incontro di Meloni con i sindacati e le rappresentanze delle Forze dell'Ordine

"Si e' svolto oggi a Palazzo Chigi un lungo e approfondito incontro tra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i ministri competenti, e gli esponenti delle organizzazioni sindacali e le rappresentanze del personale delle forze Armate, delle forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco. Alla riunione - si legge in una nota pubblicata dal sito del Governo - hanno partecipato i Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dell'Interno, Matteo Piantedosi, della Giustizia, Carlo Nordio, della Difesa, Guido Crosetto, dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano".

"Nel corso dell'incontro - viene spiegato - il Presidente Meloni e i Ministri hanno espresso i propri ringraziamenti per l'encomiabile lavoro svolto quotidianamente in Italia e all'estero dal personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e hanno illustrato le misure adottate per il comparto nonche' i provvedimenti all'esame del Consiglio dei Ministri. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali e le rappresentanze del personale delle forze armate, delle forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco hanno manifestato apprezzamento e soddisfazione per le misure illustrate e per l'attenzione e il dialogo confermati dal Governo. Hanno preso parte all'incontro rappresentanze della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco gli esponenti di tutte le sezioni del Consiglio Centrale di Rappresentanza (COCER)".

Governo, Meloni: "1,5 miliardi per i rinnovi alle forze di sicurezza"

Dei 5 miliardi stanziati in manovra per la contrattazione collettiva nazionale del settore pubblico, "in base ai calcoli del Mef, tenendo conto della massa salariale e delle retribuzioni medie, e in base anche alle nostre priorità, non meno di 1,4 miliardi saranno destinati a forze di polizia e forze armate e altri 100 milioni ai Vigili del fuoco. Complessivamente 1,5 miliardi interamente destinati al comparto che voi rappresentate", ha annunciato la premier Giorgia Meloni.