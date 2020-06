Meloni: "Indifferenza per mio padre, devo tutto a mia madre". L'INTERVISTA

Meloni: indifferenza per mio padre, devo tutto a mamma

“Non sono riuscita a odiare mio padre, ho provato sempre indifferenza per lui. Mi sono rammaricata del fatto di non aver provato una grande emozione per lui, nemmeno quando è morto. Ho rotto i rapporti con lui a 11 anni. A mia madre invece devo tutto, ha cresciuto due figli da sola”, così Giorgia Meloni, leader forte della politica italiana si racconta nell'Intervista di Maurizio Costanzo, in onda domani in seconda serata su Canale 5. “Il mio grande sogno è fare la radio - ha confessato in un altro passaggio dellintervista - anche se non credo di avere una voce radiofonica. La adoro, è una dimensione che dà molta più rilevanza a chi sei, rispetto alla televisione”.

Meloni: "Mai fumato spinelli, ero anticonformista"

“Non ho mai fumato spinelli. Ho frequentato gente che si faceva le canne ma io non ho mai voluto provare la droga per un fatto di anticonformismo. Se c'è una cosa che fanno tutti, è il momento che io non la faccio. Siccome lo fanno tutti, è alternativo non fumarsi le canne” ha poi detto la leader di FdI toccando un tema sempre molto attuale.

Quanto al piano politico Giorgia Meloni afferma relativamente al suo rapporto con Salvini: "Checché ne dicano i giornali, non è vero che io e Salvini ci detestiamo, stiamo sempre a litigare. Delle volte la pensiamo in modo diverso, delle volte litighiamo, perché questo accade tra partiti, ma diciamo che siamo un 'affetto stabile'. Lo stesso con Berlusconi - e sulle prossime elezioni a Roma - Io nuovamente candidata a sindaco di Roma? Mettiamola così: non nei prossimi mesi. Ciò non toglie che Roma abbia bisogno di un sindaco alla sua altezza. Quello che abbiamo visto negli ultimi anni non se lo merita”.