Meloni lavora a un compromesso sul salario minimo. Eccolo, anteprima esclusiva

Meloni non può accettare in pieno la proposta di Pd e M5S, ma non può nemmeno ignorare il tema, infatti...

Sul salario minimo per legge, dopo l'incontro finito nel nulla della scorsa settimana a Palazzo Chigi con i leader delle opposizioni, Giorgia Meloni sta cercando una soluzione. Da un lato sa che Antonio Tajani e soprattutto Matteo Salvini sono contrari, dall'altro però tutti i sondaggi usciti finora indicano che circa il 75% degli italiani è favorevole alla misura presente in quasi tutti i Paesi dell'Unione europea.



La presidente del Consiglio ha preso tempo, rimandando tutto al Cnel di Renato Brunetta, contrario al provvedimento. Ma - spiegano fonti della maggioranza - qualcosa si inventerà in Legge di Bilancio. Non può certo accettare in pieno la proposta di Pd e Movimento 5 Stelle ma non può nemmeno chiudere tutte le porte a una soluzione almeno di compromesso. E infatti, sottolineano fonti Dem, non ha detto di no al salario minimo. Quale potrebbe essere il punto di caduta accettabile per la presidente del Consiglio?