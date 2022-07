Meloni-Letta, che sfida! Fdi e Pd appaiate col 23,2% dei voti! Il sondaggio

Sondaggio: Fratelli d'Italia e Partito Democratico sono in perfetta parità, col 23,2%

Pd e Fratelli d’Italia sono esattamente pari, al 23,2%. Questi in sintesi i dati dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico, mettendo a confronto le rilevazioni di 4 istituti (SWG, TP, Tecné e Bidimedia) nella settimana dal 10 al 16 luglio.

La media dei sondaggi di questa settimana mostra in modo evidentissimo come la lotta al vertice sia sempre agguerrita tra i primi due partiti, Pd e Fratelli d’Italia. Saranno questi, ora alla pari al 23,2%, i veri contendenti delle prossime elezioni, quelli che cercheranno di aggregare il voto utile.



Dietro rimangono su livelli molto bassi sia la Lega, ai minimi al 14,8%, che il Movimento 5 Stelle, con l’11%. Le prossime settimane diranno se vi sarà un nuovo calo per i pentastellati, ora dilaniati dalla crisi di governo.



Forza Italia rimane piuttosto stabile, all’8,3%, come Azione e +Europa, al 4,8%, mentre Sinistra Italiana e Verdi sono visti in calo, al 3,7%, e Italia Viva rimane debole al 2,4%.