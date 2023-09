Meloni e lo spread? "Mai governo tecnico". C'è il voto anticipato (o Crosetto)

Governo Meloni in crisi? Chigi punta alle elezioni anticipate con Giorgetti o Crosetto traghettatori

Con noi mai un governo tecnico. Lo ha detto a chiare lettere Giorgia Meloni. E allora quale può essere la soluzione? Secondo Repubblica, l'unica opzione sarebbe il voto. La tesi delle elezioni anticipate, di cui ha già parlato il mese scorso Affaritaliani.it, prendono dunque corpo. "Da settimane, Palazzo Chigi avverte questo senso dell’assedio. Come non fosse un problema di Pil in calo e di debito pubblico fuori controllo, teme che l’establishment stia costruendo le condizioni per una crisi finanziaria capace di determinare la defenestrazione della presidente del Consiglio", scrive Repubblica.

"Una cospirazione ordita dalla grande finanza, da ambienti confindustriali e dall’euroburocrazia lungo l’asse Milano-Bruxelles". Secondo Repubblica, ci sono "segnali che guidano Meloni nella dolorosa operazione di unire i puntini di un’angoscia: la nomina di Mario Draghi ed Enrico Letta, ingaggiati come consulenti da Bruxelles, la presa di posizione dei giornali economici internazionali, i mercati nervosi che soffiano sullo spread, i dati macroeconomici in calo, una Nadef che pecca di ottimismo e una manovra inevitabilmente austera. E poi, ovviamente, l’atteggiamento di Paolo Gentiloni, che tormenta ossessivamente le notti della destra di governo, che reagisce indicandolo come il “gran manovratore” del presunto complotto".

Secondo Meloni, scrive Repubblica, "è assai più probabile un incidente prima del voto per l’Europarlamento, che dopo la chiusura delle urne. Un segnale, in particolare, è considerato significativo: la ristrutturazione in corso negli equilibri del Pd". E Repubblica riporta anche di possibili scenari che Meloni potrebbe lanciare in caso di crisi, citando soprattutto Giancarlo Giorgetti come un possibile traghettatore al voto. Secondo il Foglio, invece, sarebbe in campo l'ipotesi di Guido Crosetto a Palazzo Chigi.