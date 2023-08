Meloni nella masseria blindata a Ceglie Messapica. Il G7 2024 a Borgo Egnazia

G7 a Borgo Egnazia: presto l'annuncio di Meloni, dopo le vacanze blindata in masseria

9 settembre. E' il giorno in cui si apre l'86esima edizione della Fiera del Levante. Ma è anche il giorno 9in cui Giorgia Meloni potrebbe annunciare ufficialmente che il summit del G7 del 2024 si svolgerà proprio in Puglia, a Borgo Egnazia. Lo scrive oggi il Giornale, che ricorda come Meloni, chiudendo l’ultimo summit dei Sette grandi che si è tenuto a Hiroshima tra il 19 e il 21 maggio scorso, si era limitata a dare appuntamento a tutti in Puglia, ma senza indicare una località specifica.

Ma questa location sarà appunto "il resort di lusso di Borgo Egnazia, a Savelletri, in provincia di Brindisi. Amatissimo dai vip (ha sedotto anche Madonna), Borgo Egnazia è un vasto complesso alberghiero diffuso in tufo grezzo che richiama i villaggi rurali pugliesi e si estende tra gli ulivi della Valle d’Itria su una superficie complessiva di 85 ettari, in grado di ospitare - ipotizzano a Palazzo Chigi - circa mille persone. Insomma, tutti e sette i leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti, e buona parte delle loro delegazioni".

Nel frattempo, Meloni si trova proprio in Puglia per qualche giorno di vacanza. Per l'esattezza a Ceglie Messapica, cioè il luogo dove si svolgerà "La Piazza", la kermesse ideata e condotta dal direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino. E proprio laddove Meloni fu intervistata lo scorso anno da Perrino, annunciando le sue ambizioni per Palazzo Chigi.

Come sta trascorrendo Meloni queste giornate? Lo scrive il Corriere della Sera. "Dimenticate la Giorgia Meloni leader dell’opposizione che, abito lungo bianco e drappo rosso sventolante, ballava tre anni fa una pizzica sfrenata sotto le stelle di Alberobello, in duo con Guido Crosetto". Come scrive il Corriere della Sera, "la zona prescelta per le vacanze è sempre l’entroterra pugliese, ma quest’anno, se non ha cambiato spiaggia, la leader della destra diventata premier ha cambiato stile. Riposo e sobrietà nella «luxury villa» a quattro stelle dove si è letteralmente rinchiusa con familiari e amici. Anche per ragioni di sicurezza le uscite sono ridotte al minimo e gli incontri politici quasi azzerati, il massimo dello svago presidenziale per ora sono i libri, ilripasso dei dossier di governo, i tuffi con la figlia Ginevra nella piscina a forma di cuore e le partite a burraco internazionale".

Come spiega sempre il Corriere della Sera, "Meloni scovò la masseria anni fa, grazie al consigliere regionale Luigi Caroli che le fa da Cicerone sul territorio. La premier e il compagno Andrea Giambruno hanno prenotato per due settimane l’intera struttura, lontana da tutto e tutti e immersa in un grande parco punteggiato di palme e fichi d’india. I Meloni alloggiano nelle sei suite in pietra leccese dallo stile rural chic".

Oltre alla sorella Arianna e al marito ministro Francesco Lollobrigida c’è la famiglia del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. In realtà, come spiega la Stampa, "per il momento la premier ha deciso di uscire il meno possibile dalla tenuta, ma qualche eccezione l’ha già fatta: una cena a base di panzerotti in una masseria di Polignano, a cinquanta chilometri da Ceglie". E c'è anche la possibilità di una vacanza in Grecia.