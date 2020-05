Meloni: “Non credo che il governo cada sui migranti ma Renzi potrebbe…”

Crede che la maggioranza imploderà sul tema della regolarizzazione dei migranti che lavorano in agricoltura?

“Questa maggioranza non è legata da nessun valore o idee politica, è legata solo all’attaccamento al potere e alle poltrone e quindi non credo che nessuno si impunterà su questioni politiche. Bisogna invece vedere se Renzi, dopo aver incassato la spartizione delle nomine nelle partecipate statali, non abbia intenzione di alzare la posta o far saltare il tavolo, ma si tratta comunque solo di giochi di palazzo”.

La ministra Bellanova insiste e minaccia le dimissioni, ma il M5s dice no alla sanatoria. Se Fratelli d'Italia fosse al governo che cosa farebbe?

"Noi di Fratelli d’Italia abbiamo posto per primi al governo il problema della raccolta agricola, messa in pericolo dal blocco dei lavoratori stranieri regolari stagionali. Abbiamo fatto tante proposte per aiutare il mondo agricolo, che oggi si trova in grande difficoltà, soprattutto sul fronte della raccolta nei campi ma la maggioranza le ha bocciate tutte. Tra queste voglio ricordarne due: la reintroduzione dei voucher, chiesta a gran voce anche dalle associazioni del mondo agricolo e alla quale il governo ha detto no "per il rischio precariato" e quella di impiegare i percettori del reddito di cittadinanza idonei su cui abbiamo registrato solo una timida apertura da parte dei rossogialli. Insomma, FdI ha cercato di trovare delle soluzioni concrete al problema ma anche nel mezzo di una pandemia, del disastro economico, di milioni di italiani che stanno scivolando nella povertà e di un ceto medio che rischia di non esistere più, alla sinistra interessa solo regolarizzare immigrati clandestini. Il tutto, dobbiamo ricordarlo, mentre ci sono ancora milioni di italiani che hanno preso a febbraio l’ultimo stipendio".

Se la regolarizzazione dovesse essere approvata cosa farebbe Fratelli d’Italia?

"Sul tema della regolarizzazione di immigrati clandestini noi di Fratelli d’Italia siamo pronti a fare le barricate. Il governo, con la scusa di voler aiutare il mondo agricolo, copre di fatto una autentica sanatoria. Gravissimo continuare a dare il segnale che viene premiato chi entra clandestinamente in Italia e penalizzato chi invece prova a venire in Italia da immigrato regolate rispettando tutte le leggi dello stato".