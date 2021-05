Lega: "Meloni non fa il bene dell'Italia. Fratelli d'Italia? Proposte inutili"

"L'articolo del Financial Times rimane un articolo. In campagna elettorale chi avrà più tela da tessere, la tesserà e se tra due anni, quando si voterà, la Meloni prenderà tanti voti sarà un bene per tutto il Centrodestra". Con queste parole il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, commenta con Affaritaliani.it l'articolo del Financial Times che ipotizza il sorpasso di Fratelli d'Italia sulla Lega e Giorgia Meloni prossimo presidente del Consiglio.

"Altra cosa è l'atteggiamento nelle aule parlamentari di Fratelli d'Italia - prosegue il presidente dei deputati della Lega -. Un atteggiamento molto strumentale fatto da proposte inutili come l'ordine del giorno sul coprifuoco o come la mozione di oggi che hanno come unico obiettivo spaccare la maggioranza e non il bene del Paese. Si sa che questo non è un governo politico, ma un esecutivo con una maggioranza nata sull'emergenza alla quale stiamo dando il nostro contributo".

Molinari usa parole chiarissime: "Questo atteggiamento in Parlamento di Fratelli d'Italia facilita solamente il Centrosinistra a cui si dà adito di evidenziare le incoerenze della nostra coalizione. Una simile condotta non fa gioco né al Centrodestra, visto che rovina i rapporti e mette in cattiva luce un alleato storico come la Lega, né al Paese visto che il Parlamento è costretto a perdere tempo con richieste strumentali e non concrete".

"Le polemiche inutili della Meloni sul coprifuoco hanno occupato le pagine dei giornali per 2-3 giorni, noi, in silenzio, abbiamo ottenuto che a maggio verrà rivisto e probabilmente abolito. Allora chiedo agli italiani: è più utile stare dentro il governo per cambiare le cose o stare fuori per lavorare contro gli alleati? Un comportamento, quello di Fratelli d'Italia, che non comprendiamo ma al tempo stesso rispettiamo. Meglio sarebbe stato se la Meloni fosse entrata nel governo per dare maggiore forza al Centrodestra e il suo contributo alla ripresa del Paese", conclude Molinari.