Meloni tolga la fiamma, Salvini guardi al centro: solo così andranno al potere

Anche ammesso che il mio precedente articolo sulla fiamma nel simbolo di FdI non fosse filologicamente del tutto corretto, l’intenzione era quella di lanciare un sasso nello stagno e far capire che una destra che abbia una qualche continuità con quel passato difficilmente può aspirare a governare il Paese. Non basta un articolo sul Corriere per risolvere la questione, tanto più se due giorni dopo Meloni è in piazza in Spagna con un partito ultra nazionalista che si ispira al franchismo.

In altri articoli precedenti avevo posto l’attenzione sul fatto che il nostro sistema politico è squilibrato: due sinistre ( Pd e M5s) e una destra-destra ( FdI) e avevo sollevato il problema della mancanza del centro.

Contavo sul fatto che la Lega unendosi a FI avrebbe potuto occupare quella posizione. Ma per questo si sarebbe dovuto attivare Salvini prima che a Berlusconi venisse in mente un’altra idea, “una pazza idea” che col passare del tempo mi sembra sempre più chiara. Costruirlo lui quel centro creando un centro “mobile” che all’occorrenza possa stare con la destra o anche con la sinistra, prendendo in una possibile alleanza di governo il posto di un M5s ormai allo sbando dopo il fallimento del rilancio tentato da Conte.

Berlusconi ha capito che con un partito con la fiamma mai la coalizione potrà aspirare a guidare il paese e allora chiederà a Meloni di fare il passo che egli aveva già chiesto a Fini ai tempi di AN ma Meloni per temperamento non cederà e quindi Berlusconi metterà in atto il suo piano.

Meloni resterà all’ opposizione per sempre, e Salvini? Tutto cospira a farlo ritornare nelle “ riserve indiane”. Una possibilità però l’avrebbe ancora : costruire assieme a Berlusconi il centro, prima che Berlusconi decida di costruirlo con altri.

