Meloni, si stringe il cerchio magico di Giorgia: Giovanna Ianniello portavoce

Governo Meloni, poi ci sarà Giovanbattista Fazzolari che avrà la delega all'attuazione del programma

Giorgia Meloni si prepara ad affrontare il primo Consiglio dei Ministri in programma per lunedì 31 ottobre con un obiettivo preciso: riempire tutte le sedie di sottogoverno, come accaduto per i ministri, nel minor tempo possibile. E intanto si accinge a completare lo staff. A Palazzo Chigi, riporta Dagospia citando un articolo del Corriere della Sera, fa quindi il suo ingresso la storica portavoce Giovanna Ianniello che sarà a capo della comunicazione del governo. All'ufficio stampa arriva invece, dall'Agenzia Italia, Fabrizio Alfano, ex portavoce di Gianfranco Fini. Altre due figure chiave nell'organigramma dopo la nomina del segretario generale di Palazzo Chigi, Carlo Deodato. In nel primo Cdm dei ministri sarà ufficializzata la delega ai servizi del sottosegretario Alfredo Mantovano. E si attende l'arrivo di Giovambattista Fazzolari con delega all'attuazione del programma. La delega all'Editoria Forza Italia la chiederà invece per Alberto Barachini, ex presidente della Vigilanza Rai.