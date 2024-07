Ue, Meloni vede Costa: "Bene una leadership condivisa e pragmatica"

Meloni vede Costa: "Bene una leadership condivisa e pragmatica"



La premier Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il nuovo presidente del Consiglio europeo, l'ex primo ministro portoghese Antonio Costa. Nel corso dell'incontro, riferisce una nota del governo, sono stati discussi anche "i metodi di lavoro del Consiglio Europeo, con l'obiettivo di valorizzarne ulteriormente il ruolo e l'efficacia. Meloni ha espresso "apprezzamento per il proposito di assicurare una leadership condivisa e pragmatica del Consiglio Europeo". Costa ha parlato di "un ottimo incontro di lavoro". "Per me è importante adesso valutare quali sono le prospettive e le priorità dei vari membri, e poiché l'Italia è un paese fondatore dell'Ue è importante sapere e prendere nota delle priorità della premier Meloni", ha aggiunto.