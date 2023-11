Mercato tutelato, Salvini furioso: "Rimediare all'errore. Serve proroga"

Salvini ha parlato delle "interlocuzioni del ministro Fitto con la commissione" auspicando una "soluzione positiva"

Scoppia il caso Salvini sul mercato tutelato dell'energia. Il leader della Lega e vicepremier contesta la mancata proroga decisa dal governo. Di mercato tutelato "abbiamo parlato stamane" e "conto che con il dialogo si riesca a rimediare a un errore che ci siamo trovati sul tavolo", ha detto il leader della Lega Salvini alla Stampa Estera. Salvini ha parlato delle "interlocuzioni del ministro Fitto con la commissione" auspicando una "soluzione positiva". Il vicepremier si è detto favorevole alla proroga. Probabilmente la decisione era stata presa durante il pre-consiglio e Salvini si è trovato spiazzato in Cdm e ora chiede alla premier e all'interno esecutivo una retromarcia.

SCHLEIN ALL'ATTACCO - "Sono contenta che dopo la conferenza stampa del Pd Salvini si sia accorto che il governo ha detto no alla proroga del mercato tutelato, mi chiedo dove fosse ieri durante il Cdm che ha deciso di non prorogare e fare partire le aste. Speriamo che dopo questa dichiarazione il governo si fermi, sono ancora in tempo per fermarsi e non far partire le aste". Lo ha detto Elly Schlein a margine di un seminario al Nazareno.